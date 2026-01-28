Česká televize v boji o hokejová práva: Co vše může ztratit?
Víte, co mají společného egyptské pyramidy a Česká televize? Že jsou podobně vykradené? Od příštího roku dost možná, protože ČT sport může přijít o další várku hokeje. To nejcennější však v balíčku má zůstat.
Na mistrovství světa v hokeji má ČT práva až do roku 2034, na olympiádu do roku 2030. Ve hře je ztráta vysílání pouze turnaje Euro Hockey Tour a šampionátu juniorů a dalších nižších kategorií.
Největší zájem projevuje konkurenční televize Oneplay, jež už téměř zcela »ukradla« České televizi práva na extraligu. „Ano, tyto signály vnímáme,“ potvrdil pro iDnes.cz mírné obavy tiskový mluvčí ČT Pleskot.
