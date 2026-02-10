Hokejový nároďák staví lajnu snů Nečas – Hertl – Pastrňák: Miliardová souhra

Už ve čtvrtek jdou do akce. A rovnou proti favoritovi turnaje z Kanady. Čeští hokejisté se ale monstrózního soupeře nechtějí zaleknout. Naopak, sami staví lajnu, která bere dech!

Tak trochu za ni může zranění Pavla Zachy, jehož na soupisce nahradil sparťan Chlapík. »Zachič« měl totiž dle původních plánů trenéra Radima Rulíka (60) navázat na plodnou spolupráci z Bostonu s Davidem Pastrňákem. Když z toho muselo sejít, vykrystalizovala Rulíkovi formace snů: Nečas – Hertl – Pastrňák!

Před bránu!

„Je to jedna variant na Kanadu. Uvidíme,“ zůstal kouč jako vždy tajemný. Po včerejším tréninku v malé hale vedle supermoderní (ale nedostavěné) arény Santa Giulia se to ale zdá být jasnou věcí.

„Jo, takhle zatim dobrý! Musíme využívat Nečiho rychlost. A o Hertlíkovi víme, že se bude bít před brankou, tak k němu musíme dostat puky. Dneska dal na tréninku dvakrát gól z brankoviště!“ chválí »Pasta« parťáky.

Velké věci

Komu jinému by to ale mělo klapat než lajně, která má dohromady v NHL odkrouceno 2385 zápasů, nasbírala 1960 bodů a aktuálně má podškrábnuto kontrakty na pět miliard kaček! „Jsem v lajně s dvěma nejlepšími českými hokejisty. Užívám si to, ale zároveň se od nás budou čekat velké věci!“ ví centr Hertl.

Formace na Kanadu?

Nečas – Hertl – Pastrňák
Červenka – Sedlík – Tomášek
Palát – Kämpf – Kaše
Stránský – Faksa – Kubalík

