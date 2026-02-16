Shiffrinová ukázala záda: Vypadá jako mimozemšťan!
Sportovci mají výjimečná těla. Nově se jednou ze svých částí pochlubila americká lyžařka Mikaela Shiffrinová (30). Její video boří internet a fanoušci se ptají: Je to vůbec možné?
Již dříve se pochlubila pořádnými bicepsy třeba Ester Ledecká. Její konkurentka v Super-G na olympiádě v Itálii hvězdná Mikeala Shiffrinová odhalila svaly, kde by je čekal málokdo.
Američanka na svůj Tik Tok nasdílela video, při kterém leží na fyzioterapeutickém lehátku na břiše a zatíná zádové svaly. „Moje máma říkala: »Vypadáš jako mimozemšťan«,“ dodala Shiffrinová ke snímku a fanoušci souhlasí s maminkou.
Svaly totiž spíše připomínají břisní sixpack namakaných kulturistů, než záda křehké lyžařky. „Nevěděla jsem, že moje záda takhle vypadají,“ komentovala později virální video Shiffrinová. „Nevím, jak je člověk získá. Asi jen musí hodně jezdit slalom a obří slalom,“ přidala se smíchem radu jak takového svalového objemu na zádech nabýt.