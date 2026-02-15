Vonnová po čtvrté operaci: Transport do USA a kruté vyhlídky
Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou úspěšně čtvrtou operaci nohy, kterou si vážně zranila při pádu v nedělním olympijském sjezdu v Cortině d'Ampezzo. Jednačtyřicetiletá hvězda rychlostních disciplín o sobotním zákroku na klinice v Trevisu informovala na sociálních sítích. Nyní se těší na návrat domů, kde bude pokračovat v léčbě. Už dříve oznámila, že bude potřebovat další operace a podle expertů může rekonvalescence trvat osm až jedenáct měsíců.
"Dnešní operace dopadla dobře! Naštěstí se budu moci konečně vrátit zpátky do USA," napsala na instagramu olympijská šampionka z roku 2010, která při těžkém pádu utrpěla komplikovanou zlomeninu levé holenní kosti Do závodu šla přesto, že si na konci ledna ve sjezdu Světového poháru v Crans Montaně přetrhla přední zkřížený vaz v koleně.
V sobotním vzkazu znovu hájila své rozhodnutí do olympijského sjezdu nastoupit. Zdůraznila, že dobře věděla, co dělá a uvědomovala si, jaké mohou být následky. "Byla jsem ochotná riskovat, jít do toho a přinést oběť kvůli něčemu, o čem jsem věděla, že jsem naprosto schopná zvládnout. Vždycky raději podstoupím riziko pádu, když do toho dám všechno, než abych nevyužila svůj potenciál a pak litovala," uvedla.
Je přesvědčená, že byla na závod pod pěti kruhy připravená. "Abych byla naprosto upřímná, v tu chvíli jsem byla fyzicky silnější, než jsem často bývala v minulosti. Rozhodně silnější, než když jsem končila kariéru v roce 2019, kdy jsem získala bronzovou medaili na mistrovství světa," dodala dvojnásobná světová šampionka.
K lyžování se vrátila předloni po téměř šesti letech i s částečným implantátem v pravém kolenu právě s vidinou startu na olympijských hrách. A svého rozhodnutí ani v nejmenším nelituje. "Láska k lyžování mi zůstala. Stále se těším na chvíli, kdy budu moci znovu stát na vrcholu hory. A já budu," dodala.