Česká televize ukázala video ze zákulisí: Takhle slavil Voráček gól!
Sedl si k mikrofonu vedle Roberta Záruby a zase z něj sršely emoce. Jakub Voráček při nervy drásajícím čtvrtfinále českých hokejistů proti Kanadě nešetřil rozhodčí, ani skeptické fanoušky. A televize pak ukázal, jak dováděl, když Češi vstřelili gól...
Mělo se jednat o jasnou záležitost. Vždyť Kanaďané Čechy smetli v základní skupině 5:0. Jenže Rulíkův tým se vytasil s nejlepším výkonem na turnaji. Po první třetině dokonce kanadský favorit prohrával 1:2. Druhá třetina ale vyrovnala skóre a přinesla dominanci Kanaďanů.
A přinesla i ostré momenty a příležitost pro originální komentář. „Radko ho zagudasil,“ perlil Robert Záruba ve chvíli, kdy český pořízek nekompromisně zboural samotného kapitána Crosbyho. Závěrečná dvacetiminutovka byla ale naprosto infarktová.
Když Ondřej Palát šokoval hokejový svět a vrátil Čechům vedení, maska profesionality spadla i z ostříleného dua Záruba a Voráček. Zejména bývalý hokejista do oslavy vložil spoustu energie. Vystřelil ze židle jako raketa, zaboxoval radostně do vzduchu a ještě stihl zacloumat i se Zárubou. „Ty vo*e,“ vylítlo z Voráčka. „Pardon,“ rychle dodal. »Voraz« byl zkrátka ztělesněním normálního českého fanouška, byť seděl v tu chvíli na komentátorské židli.