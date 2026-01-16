Zárubův parťák Jakub Voráček na olympiádě: Komentovat bude, ale…
„Já to řeknu, Roberte! Ne? Už můžu? Už můžu?“ Jakube, Blesk to s dovolením řekne: Voráček při olympiádě opět jako na domácím mistrovství světa 2024 vytvoří komentátorské duo se Zárubou! Má to ale jeden velký háček...
Bývalého kapitána hokejové reprezentace Jakuba Voráčka (36) si při zlatém šampionátu v Praze fanoušci zamilovali. »Voraz« totiž usedl vedle zkušeného barda Roberta Záruby (58) k mikrofonu České televize. Jeho ležérní styl, spontánní hlášky včetně euforie z postupu do semifinále přes USA (1:0), kdy ho Záruba krotil, aby výhru nezakřikl, zlidověly.
Diváci »zlatý hlas« uslyší znovu z olympijského Milána při hokejovém turnaji s účastí hvězd NHL, bohužel ale zřejmě ne při všech zápasech národního týmu, jak by si jistě přáli. „Jakub Voráček bude komentovat tři zápasy. Určitě utkání Česko – Kanada (12. února od 16:40),“ prozradil Blesku Záruba s tím, že další dva duely ČT ještě upřesní.
„Náš zájem byl mít Jakuba jako maximálně vytíženého televizního experta, což ovšem vzhledem k jeho dalšímu angažmá během ZOH nebude možné,“ dodal smutně šéfkomentátor Redakce sportu ČT.
Voraz? Ne, fofr!
To je právě ono: Voráček by si sice mohl vorazit, ale (nejen) v Miláně bude mít docela fofr. Přímo v dějišti Her se bude věnovat vlastnímu podcastu. A jelikož v Českých Budějovicích – řečeno s klasikem – by chtěl být každý, tak útočník s 1058 starty v kanadsko-americké lize tam bude hlavním ambasadorem olympijského festivalu.
A ještě ho zapřáhne Záruba: „Jakub bude vystupovat v hokejové části programu ČT z Českého olympijského domu.“ Tak ať zase zazní: „To je vono!“