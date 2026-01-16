Zárubův parťák Jakub Voráček na olympiádě: Komentovat bude, ale…

Autor: mib
»Voraz« se proslavil se Zárubou při MS 2024.
Bude i hlavní tváří olympijského festivalu v Českých Budějovicích.
ZOH 2014 V Soči reprezentoval vedle Jágra.
David Pastrňák se na otočku zastavil v Česku.
Voráček se pustil do sudích
Jakub Voráček odpaluje
Bývalý český hokejista Jakub Voráček
Jakub Voráček na golfu
Obě hvězdy při natáčení podcastu.
Jakub Voráček a Robert Záruba.
Jakub Voráček zvolil netradiční outfit během přímého přenosu z hokejového MS.
Bývalého útočníka Voráčka (vlevo) najala ČT.
Voráček se Zárubou vytvořili na MS sehranou formaci.
Záruba se stal už v plné síle účastníkem velkolepých oslav.
David Pastrňák s Jakubem Voráčkem
David Pastrňák s Jakubem Voráčkem mohli být spokojení, exhibiční zápas se vydařil

„Já to řeknu, Roberte! Ne? Už můžu? Už můžu?“ Jakube, Blesk to s dovolením řekne: Voráček při olympiádě opět jako na domácím mistrovství světa 2024 vytvoří komentátorské duo se Zárubou! Má to ale jeden velký háček...

Bývalého kapitána hokejové reprezentace Jakuba Voráčka (36) si při zlatém šampionátu v Praze fanoušci zamilovali. »Voraz« totiž usedl vedle zkušeného barda Roberta Záruby (58) k mikrofonu České televize. Jeho ležérní styl, spontánní hlášky včetně euforie z postupu do semifinále přes USA (1:0), kdy ho Záruba krotil, aby výhru nezakřikl, zlidověly.

Diváci »zlatý hlas« uslyší znovu z olympijského Milána při hokejovém turnaji s účastí hvězd NHL, bohužel ale zřejmě ne při všech zápasech národního týmu, jak by si jistě přáli. „Jakub Voráček bude komentovat tři zápasy. Určitě utkání Česko – Kanada (12. února od 16:40),“ prozradil Blesku Záruba s tím, že další dva duely ČT ještě upřesní.

„Náš zájem byl mít Jakuba jako maximálně vytíženého televizního experta, což ovšem vzhledem k jeho dalšímu angažmá během ZOH nebude možné,“ dodal smutně šéfkomentátor Redakce sportu ČT.

Voraz? Ne, fofr!

To je právě ono: Voráček by si sice mohl vorazit, ale (nejen) v Miláně bude mít docela fofr. Přímo v dějišti Her se bude věnovat vlastnímu podcastu. A jelikož v Českých Budějovicích – řečeno s klasikem – by chtěl být každý, tak útočník s 1058 starty v kanadsko-americké lize tam bude hlavním ambasadorem olympijského festivalu.

A ještě ho zapřáhne Záruba: „Jakub bude vystupovat v hokejové části programu ČT z Českého olympijského domu.“ Tak ať zase zazní: „To je vono!“

