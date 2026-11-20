Proměna MMA bijce Procházky před duelem v UFC: Teď jsem šejk!
Český samuraj? Kdeže! Z Jiřího Procházky (34), mistra smíšených bojových umění, se stal před bitvou v prestižní organizaci UFC šejk.
Hvězda MMA se do klece vrátí poprvé od dubnové porážky v boji o pás šampiona s Ulbergem. Jeho soupeřem v Kataru bude v sobotu (od 18:15 na Nova Sport 6) – v UFC dosud neporažený – Novozélanďan Navajo Stirling (29). Procházka se na rvačku připravoval pod novým koučem De Vriesem v Thajsku, kde podstoupil takřka vojenský dril. Rodák z Hostěradic na Znojemsku do klece také vstoupí poprvé v roli otce – letos na jaře Jirkova láska Kamila přivedla na svět dceru Eleonoru. Další změna? Český bijec se fanouškům ukázal v tradičním katarském oděvu zvaném thób. „Emoce do klece nepatří. Tam musím být jen zbraň,“ pohrozil soupeři.
ŘEKNĚTE »Ř«
V kleci chce dát Stirlingovi lekci. Předtím ještě český šejk zamotal jazyk zahraničním novinářům, kteří chtěli znát správnou výslovnost jeho jména. „Povím vám to, ale nikdo z vás ho nebude schopný vyslovit. Já jsem Jiří Procházka… A teď zkuste říct Ř,“ vyzval. „Ne Jirží, ale Jiří,“ opravil prvního odvážlivce, který se v Kataru začal prát s češtinou.
MUŽ ROKU V KLECI
V soutěži Muž roku skončil poražený ve finále. Při MMA chce Jakub Batfalský (24) jen vítězit! Jeho dalším soupeřem bude Belgičan De Paepe. Humbuk v přípravě vyvolaly Batfalského tréninky se slavným Muradovem. „Kubík má ten oheň,“ pochválil svěřence Mach.
OKTAGON 98
Zastavte železárny! Do Třince, města ocelářské výroby, přijíždějí gladiátoři z ocele pod hlavičkou československého průmyslového závodu zvaného Oktagon. Už v sobotu (18:00, oktagon.tv) vypukne turnaj s číslem 98!