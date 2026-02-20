Vlhová prožila olympijský návrat, ale experti ji cupují: Absolutní tragédie!
Ještě loni v létě se zdálo, že o návratu na lyže si může Petra Vlhová (30) nechat zdát. Natož o cestě na olympiádu. Sen se ale stal skutečností a slovenská reprezentantka na Hrách v Miláně skutečně odstartovala. Domů si ale místo pohádkového příběhu veze spíše hromádku drsné kritiky...
První olympijská jízda v Itálii nevypadala v podání Vlhové nejlépe. Lidé se shodovali, že Petru viditelně omezoval nedostatek tréninku a v porovnání se soupeřkami také psychika. „Chybí tam dynamika. V Petře je cítit nevyježděnost. Technika tam je, ale vidím, že je limitována. Něco ji omezuje. V jízdě chybí lehkost a agresivita,“ rozebrala její krajanka Veronika Zuzulová na STVR.
V minulosti Vlhová sváděla skvělé souboje s Američankou Mikaelou Shiffrinovou, která po Petřině nehodě a dlouhé rekonvalescenci posílala své rivalce podpůrné vzkazy a konejšila ji. Jenže zatímco mrštná blondýnka si odveze z Her zlatou medaili ze slalomu, Vlhovou může těšit nejspíš jen fakt, že se po dvou operacích kolene zvládla na svahy vrátit.
Mnohem drsnější než Zuzulová byl pak rakouský expert Ernst Hausleitner. „Láme mi to srdce, je to absolutní tragédie,“ řekl v přímém přenosu televize ORF. „Petřiny souboje s Mikaelou Shiffrinovou byly tak skvělé,“ povzdychl si nad aktuální situací. Výkon Petry pak neunikl ani Marlies Schildové, která je sama čtyřnásobnou olympijskou medailistkou. „Je na ni vidět, že se necítí úplně bezpečně,“ pověděla pro rakouskou televizi.
Pro Zuzulovou byl pak Petřin návrat velmi emotivní. Byla vedle ní v začátcích její kariéry. „To, jak jela, si myslím, že ani nepotřebuje speciální hodnocení. Je znát, že ještě není úplně v pohodě a chybí jí kilometry,“ shrnula Veronika, která chtěla fanoušky upozornit na jinou věc. „Myslím si ale, že tohle všechno je dnes druhořadé. Podstatné je, že jsme ji viděli a viděli jsme ji usmívat se,“ připomněla Slovenka.