Legenda Hrdina o Rulíkových stížnostech na rozhodčí: Radime, nebreč!
Trenér Radim Rulík (60) po vyřazení s Kanadou ukřivděně bědoval nad výkony rozhodčího: „Tlačili jsme to proti šesti.“ Nemístné poznámky se mu vrátily do obličeje rychlostí plivance proti větru.
To když celý svět viděl, že Palátův gól neměl vůbec platit. Češi hráli v ŠESTI! „Od Radima se mi zdá ten shitstorm na rozhodčí úplně zbytečný,“ okomentoval to na X.com legendární útočník Jiří Hrdina (68).
„Řekněme si minimálně o dvou situacích, kde byla ta chyba v náš prospěch... Palát na Crosbyho – bránění ve hře, a náš gól na 3:2, kdy jsme hráli v šesti minimálně půl minuty. Já bych to na rozhodčí úplně neházel," klidnil vášně stříbrný medailista z Her v Sarajevu, kterého ovšem stejně jako zbytek republiky mrzelo, že Češi navzdory skvělému výkonu dramatický souboj s Kanadou nedotáhli do vítězného konce.