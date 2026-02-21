Slzy pro bronzovou Terezku! Expert Vávra se rozplakal v přímém přenosu
Co je pro hokejové fanoušky Jakub Voráček, to je pro ty biatlonové Vlastimil Vávra. Expert České televize dal v záběru bronzové jízdy Terezy Voborníkové průchod emocím a z olympijského úspěchu české závodnice se rozplakal radostí.
Sestřelila všechny terče a vyrazila do závěrečného kola na prvním místě! „Tak to je ale masakr," komentoval šokující výkon Terezy Voborníkové v závěrečném závodě s hromadným startem bývalý biatlonista Vlastimil Vávra.
Z videa z komentátorské kabiny, které ČT sport zveřejnila po závodě, je zřejmé, že měl nervy na pochodu. Stejně jako fanoušci doma! Neustále nadskakoval na židli, chytal se za hlavu a rval si nehty na rukou.
Když Tereza projížděla za sklem, které trať odděluje od střlenice, hlásil jeho parťák Michal Dimitrov, že to „ještě bude dlouhé". Vlasta už si ale utíral slzy. Tušil, že jeho kamarádka dneska dokáže něco opravdu výjimečného, co jí nejspíš obrátí život vzhůru nohama.
„Je to bronzová placka na závěr a jestli brečíte, tak se nemusíte stydět , protože i Vlastovi Vávrovi vedle mě tečou slzy," hlásil Dimitrov do mikrofonu. „Tak teď už to můžu normálně pustit," vzlykal dojatý expert a sotva mu bylo rozumět.
Jeho výkon pak na instagramu ocenila třeba i herečka Lenka Krobotová. „Naprostej doják! Na olympijském festivalu to ječelo a brečelo vsechno," napsala pod video.