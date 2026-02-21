Dojemná reakce přítele Voborníkové Karlíka, ale... Proč u bronzu chyběl?
Ještě včera spolu trénovali, pak ale biatlonista Mikuláš Karlík (26) z Anterselvy odjel napřed do Milána. Přišel tak o životní okamžik své lásky Terezy Voborníkové (25), která dojela v závodu s hromadný startem třetí. Na sítích ji vysekl obří poklonu a pak už se nemohl dočkat, až za ním jeho bronzová láska přijede.
Český biatlon zažívá na olympijských hrách nádherné chvíle a tou nejčerstvější je vysněný bronz Terezy Voborníkové. Její obrovský úspěch nesmírně prožíval její partner a reprezentační kolega Mikuláš Karlík, který se po závodě neubránil obrovskému dojetí.
Svoji hrdost se rozhodl ukázat všem fanouškům a na sítě přidal krásnou společnou fotku. Snímek navíc láskyplně upravil – své přítelkyni na něm přidal emotikonu královské koruny, na krk jí virtuálně zavěsil medaili a vše doplnil nádherným vyznáním: „Zlatá holka s bronzem na krku.“
K fotce Mikuláš ještě připsal: "Zlatá holka s bronzem na krku." • Instagram
Ještě včera poctivě ladili formu a společně trénovali na trati, ale dnes už se museli zamilovaní sportovci na chvíli rozdělit. „Skupinka včetně Mikuláše vyrážela už ráno. Já jsem si pronajala auto a pojedeme za nimi. Večer se jdeme podívat na hokej. Ještě to zítra oslavím s kamarády, ale pak už doma s rodinou," vysvětlovala Terka už s medailí na krku.
Tereza s Mikulášem spolu randí už téměř šest let, ne vždy ale mohou závody prožívat spolu, protože Karlík se pohybuje na hraně reprezentačního »áčka«. Olympiáda jim ale klapla dokonale a oslavili na ní i Valentýna. Miky Terezu láskyplně potěšil čokoládou. Teď k romantické vzpomínce na italské Hry přidala sama Tereza ten nejcennější sportovní úspěch...