Komentátor Záruba jako Batman: Žerty kvůli chraptění!
Usedl snad na komentátorskou pozici České televize při hokejovém utkání olympijského turnaje USA – Slovensko (6:2) akční hrdina z Gotham City s typickým hlubokým, až chraplavým hlasem? Robert Záruba (58) v pátek večer jako Batman zaujal diváky.
„Robert Záruba má dnes hlas jako Batman v akci,“ napsal jeden z fanoušků na sociální sítě během semifinále olympiády. Další přispěchali s fotomontážemi, kde má šéfkomentátor ČT masku netopýřího muže.
„To nekomentuje Hadamczik?“ reagovali další Češi s narážkou na šéfa hokejového svazu Aloise Hadamczika (73), jehož mluvený projev rovněž provází chraplák.
„Robertovy hlasivky už vyhlížejí konec turnaje,“ zněl další vtípek na nemocný Zárubův hlas. Část veřejnosti posílala hvězdu sportovní žurnalistky z Kavčích Hor se vyležet a zlobila se, že nezaskočil za mikrofonem někdo z kolegů.
Objevil se i žert, že proslulý kanadský celer Kennedy nařčený z podvádění předvedl na olympiádě v Miláně poprvé férové gesto: Zárubovi přihrál flašku vincentky!