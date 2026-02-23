Ubrečení rodiče Terezy Voborníkové: Nikdy si neodpustíme!
Bronzem šokovala celé Česko! Ještě před medailovým ceremoniálem Tereza Voborníková volala domů. „Slyšet rodiče brečet je to nejhezčí,“ dojímala se česká biatlonová medailistka z olympijských her.
„Neprocházeli jsme si úplně šťastným obdobím, tak doufám, že to bude taková vzpruha pro všechny,“ naznačila Terka rodinné trápení. Myslela tím snad mladší sestru, která se v létě roku 2024 jako 13letá dvakrát pohřešovala?
Martině a Petře Voborníkovým každopádně rvalo srdce i rozhodnutí z Itálie po čtyřech závodech odcestovat. „To si nikdy neodpustím a už jsme to obrečeli. Obrovská chyba. Vybrali jsme si ty první závody, kde jsme si říkali, že ještě bude čerstvá, budou síly. Koupili jsme si tam týden a stihli čtyři závody. Ono taky v té době nebylo jisté, zda se hromadného závodu zúčastní, kvalifikace byla náročná. Přesto si to neodpustím," uvědomil si v rozhovoru pro Krkonošský deník tatínek, který proto chystá v Hostinném mimořádné přivítání milované dcery.
„Já jsem u nás před domem už před olympiádou vyvěsil obrovskou vlajku se symbolem České republiky a s olympijskými kruhy. Nad tím vlají dvě vlajky, jedna s její podobiznou a druhá s Mikulášem Karlíkem, jejím přítelem. Teď musíme připravit mimořádné přivítání s rodinou a můžete si být jist, že tohle neodbydeme,“ plánuje. A maminka přikyvovala: „Určitě bude dort, Terezka má ráda sladké.“