Kam se vrtne? Legenda Sparty Horst Siegl se vyhnul dražbě, ale... Zadlužený prodal vilu
Říká se: „Můj dům, můj hrad.“ Horst Siegl (57) bude v sobotu v Děčíně hrát se svým zájezdním mančaftem celebrit hokej pro charitu, ale už bez své luxusní bašty.
Legendární ostrostřelec Sparty se giganticky zadlužil. Autor 176 ligových gólů podle parťáků ze slavné éry Letenských údajně »netrefil bránu« v investicích a v dubnu 2025 visel i s úroky přes 15 milionů korun. Věřitelem byla ve finále česká pobočka kyperské firmy Gomanold, jež se s dlužníky dvakrát nepáře…
Dostane víc?
Fešácká vila v Lipencích, kde s manželkou Zdenou dlouhé roky přebýval, šla dvakrát do exekuční dražby (27. listopadu 2025 a 5. února 2026) s odhadní cenou 28 milionů. Po odročení se jí nakonec Sieglovi vyhnuli, aby za dům dostali víc peněz, ale barák v malebném koutě na jihu Prahy je prostě pryč.
„Neřešte to, já to vyřeším,“ řekl Siegl Blesku zkraje listopadu. Vyřešil to tak, že stavení nabízel realitkám a prodal mimo aukci. Včera se nám ho podařilo kontaktovat. Vedl si dál svou: „Žádná dražba nebyla, barák je můj.“ Podle údajů Katastrálního úřadu však dům koupila 9. února firma Across Moravia Invest, jež s realitami obchoduje. Lhůta na přepis na nového vlastníka činí dvacet dnů, takže 2. března budou Sieglovi bydlet už někde jinde?