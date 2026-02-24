Tenisový šampion Korda: První pusa od snoubenky
Konečně mu zase přináší na kurtu štěstí! Pohledná plavovláska Ivana Nedvědová (28), dcerka fotbalového bouráka Pavla Nedvěda (53), divoce zulíbala svého miláčka Sebastiana Kordu (25)!
Synek tenisového šampiona Petra Kordy (58) totiž po dlouhých měsících trápení triumfoval ve floridském Delray Beach a získal svůj třetí titul kariéry. „Nebylo to snadné období, výhra pro mě znamená hodně,“ vyznal se. Naposledy se radoval předloni, takže to byl jejich první »triumfový polibek« od listopadových zásnub.
Sotva se Ivanka na podzim pochlubila zásnubním prstenem, rodinný klan zaplavily gratulace. Mezi prvními zářily sestry jejího vyvoleného Sebastiana, Nelly a Jessica. Tehdy ještě nikdo netušil, že o pár týdnů později odpálí stejnou novinu i samotná Nelly.
Zatímco se v rodině pohybují samé sportovní hvězdy, Nelly tentokrát vsadila na jinou kartu. Své srdce dala „obyčejnému“ muži bez drahých trofejí, Caseymu Gundersonovi. Teď už se v rodině Kordových řeší jen jediné. Který potomek ze slavného rodu bude mít veselku dříve?