Hvězda formule 1 Antonelli: Rozchod s krásnou Češkou!
Na trati sice Česko zastoupení nemělo, v paddocku formule 1 ale přesto mohli fanoušci zaslechnout češtinu. Italskému závodníkovi Kimimu Antonellimu (19) chodívala na okruhy fandit jeho partnerka Eliška Bábíčková. Jenže v nové sezóně už se po jeho boku neobjeví. S velkou láskou je totiž konec!
Jejich příběh vypadal jako z romantického filmu. Spojila je vášeň pro rychlost, která Kimiho Antonelliho dovedla až mezi elitu. Jenže zatímco na trati ho čeká nová éra, v soukromí přišel tvrdý náraz. Mladý Ital vstoupí do sezóny jako single. Česká závodnice potvrdila to, o čem se dlouho šuškalo.
„Ano, rozešli jsme se,“ přiznala Bábíčková na rovinu. Ačkoliv internetem kolují divoké teorie, realita je mnohem prostší. Žádný křik, žádné scény. Rozhodnutí zrálo celý únor. „Já jsem byla ta, kdo ten vztah ukončil,“ svěřila se Eliška a nastínila důvod.
„Cítila jsem, že už se naše cesty v osobním životě nepotkávají. Naše hodnoty ke konci vztahu byly velmi odlišné,“ vysvětlila s tím, že nešlo o žádné drama, ale o prosté vyprchání souznění.
Co ji ale zvedlo ze židle, jsou odporné reakce některých „fanoušků“. Ti si domysleli, že za rozchodem stojí někdo třetí, a začali obtěžovat nevinné lidi. „Včera mi psala jedna dívka, která doslova dostává výhrůžky smrtí, protože si někteří vymysleli, že něco měla s Kimim. Je to naprosto odporné,“ zuří Bábíčková.
Důrazně popřela, že by za krachem vztahu stál někdo jiný. „Nebyla v tom žádná nevěra,“ ukončila Eliška spekulace s tím, že se k tomuto tématu vyjadřuje naposledy.