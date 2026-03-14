Fyzioterapeut, který nakopl Kuchtu: Slavia řekla, jak ho potrestala!
A je vyřešeno! Co nezmohla s kopancem fyzioterapeuta Slavie Daniela Bergera do sparťana Kuchty z poločasu nedělního derby disciplinárka, nakonec dořešil oddíl z Edenu.
„Slavia si kategoricky nepřeje podobné chování. Daniel Berger byl potrestán pokutou ve výši 50 tisíc korun a měsíčním zákazem činnosti,“ uvedla pro Blesk Slavia.
Ta se za Bergera přitom zprvu stavěla s tím, že byl vyprovokován. „Zkrat. Reakce na to, jak Kuchta plival, sprostě nadával a urážel všechny naše hráče. Nebylo to kopnutí silou, spíš vzkaz: stydím se za tebe, nech toho. Klukovi přišlo líto, jak se o něj roky každý den staral a co tam vyváděl. To bylo mimochodem mimořádně nechutné,“ omlouval ho Jaroslav Tvrdík.
S tímto přístupem však nesouzněla disciplinární komise, která se případem zabývala ve čtvrtek. „Chování fyzioterapeuta Bergera je selhání daleko za hranou akceptovatelných emocí. Nic na tom nemění ani fakt, že měl být v dané chvíli provokován soupeřem,“ uvedl její předseda Jiří Matzner. Hříšníka ale potrestat nemohla, jelikož není členem FAČR.
Nakonec se s ním tedy vypořádal sám klub. Bergerův přešlap pro sešívané ale ještě zřejmě bude mít další následky. „Disciplinární komise v souvislosti s incidentem zahajuje disciplinární řízení se samotným klubem, který nezabránil tomu, aby k této situaci v útrobách stadionu vůbec došlo," uvedl Matzner.