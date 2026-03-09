Nechutná dohra derby: Potyčka v tunelu! Nakopli Kuchtu
Dramatickou dohru má nedělní fotbalové derby Slavia – Sparta (3:1) a už teď je jasné, že práci bude mít ligová disciplinárka. Kulisy tunelu mezi kabinami na stadionu v Edenu jsou tuze útulné, v neděli večer ale byly němými svědky vyhrocené potyčky obou znesvářených táborů. Vrchol nechutnosti? Fyzicky napaden byl útočník letenského celku Jan Kuchta.
Incident se odehrál v poločasové přestávce, kdy mužstva mířila do šaten za stavu 0:1. V zápise o utkání ho hlavní rozhodčí Stanislav Volek popsal takto: „V poločasové přestávce při odchodu do kabin došlo v útrobách stadionu k hromadné konfrontaci více osob z obou mužstev a zároveň osob nezúčastněných v zápise o utkání, která dle vedoucího hostujícího týmu byla vyprovokována kopnutím člena realizačního týmu domácích do hráče č. 10 Jana Kuchty,“ napsal Volek.
Co přesně se v prostorách mezi kabinami odehrálo, bude muset vyšetřit disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Už nyní je ale k dispozici krátký fragment videozáznamu z mobilního telefonu, na němž je patrné, že ve vzrušené debatě mezi členy obou mančaftů skutečně jeden z mužů slávistického tábora nakopne svou levou nohou Jana Kuchtu. Podle informací redakce Blesku je oním zlým mužem slávistický fyzioterapeut Daniel Berger.
„Vzhledem k tomu, o jak skandální chování se ze strany fyzioterapeuta Slavie jednalo, jsme se zcela mimořádně rozhodli poskytnout veřejnosti video, na němž je celý moment zachycen,“ řekl Blesku ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík. „Taková věc je podle našeho názoru absolutně za hranou a hned po zápase jsme na ni upozornili zástupce Slavie.“
Redakce Blesku poprosila o reakci také zástupce Slavie. Velitel komunikace lídra ligy Michal Býček zatím na dotaz nereagoval. Pro web iSport se ale vyjádřil slávistický boss Jaroslav Tvrdík, který se zaměstnance Slavie zastal.„Vždy slušný, hodný, tichý a přátelský fyzioterapeut. Nikdy za více než 10 let jsem u něj nezažil ani náznak něčeho podobného. Zkrat. Reakce na to, jak Kuchta plival, sprostě nadával a urážel všechny naše hráče. Nebylo to kopnutí silou, spíš vzkaz: stydím se za tebe, nech toho. Klukovi přišlo líto, jak se o něj roky každý den staral a co tam vyváděl. To bylo mimochodem mimořádně nechutné,“ uvedl. Současně ale dodal: „Určitě je to chování, které si kategoricky nepřejeme."