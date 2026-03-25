Záhadné zmizení tchána brankáře Saláka: Detaily, co se stalo!
Konec idylické rodinné dovolené se změnil v horor. Michaele Salákové (39), manželce bývalého hokejového reprezentačního gólmana Alexandra Saláka (39), zmizel otec Jiří (73), který měl rodinu vyzvednout na letišti. Vyhlásili po něm pátrání.
Salákovi se i s šesti dětmi vraceli z téměř třítýdenního zájezdu v Asii. Užívali si v Thajsku a Japonsku. Při zpáteční cestě je měl ve Frankfurtu nabrat její otec, který do Německa vyrazil z Česka jejich obřím rodinným cadillacem. Jenže na místo určení nedorazil! Neozýval se. Měl nedostupný telefon. „Byl na cestě za námi, stopa skončila na Rozvadově. Před 24 hodinami,“ psala včera ráno na sociálních sítích zoufalá Míša se Sašou, kteří zalarmovali policii.
Do akce se vložil Interpol. Po dlouhých hodinách nejistoty a strachu přišly nakonec dobré zprávy! „Máme ho,“ oznámila radostně Míša kolem poledne. „Muž se našel v pořádku. Podařilo se ho vypátrat. Na případu jsme spolupracovali s německými kolegy,“ uvedla pro úplnost policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Až ve Švýcarsku
Co přesně se událo, zůstává záhadou. „Měl takovou menší nehodu. Víc bych to nerozváděla,“ řekla pro Blesk šťastná Míša. „To si nedovedete představit, co to je za nervy. Dvacet čtyři hodin vlastně nevíte, co se s blízkým člověkem děje. Hlavou mi probíhaly ty nejhrůznější scénáře,“ líčila, co prožila. Podle informací Blesku její otec ve skutečnosti dojel s rozměrnou károu až do Švýcarska. Tam ho bloudícího a zmateného zastavila místní policie. „Je v pořádku a zdravý. Saša pro něj za chvilku letí,“ dodala Saláková na sítích.
Střepy štěstí
Ještě v době, kdy se její otec pohřešoval, se Salákovi rozhodli vyrazit z Frankfurtu letecky domů. „Před gatem se nám podařilo rozbít fl ašku. Střepy přinášejí štěstí, že jo,“ doufala tehdy zoufalá žena v zázrak. A ten se naštěstí skutečně stal...