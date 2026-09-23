Salákovi po šesti dětech nemají dost: Nový přírůstek v rodině
Zatímco někomu stačí dvě děti a neví, kde mu hlava stojí, manželé Salákovi hrají jinou ligu. Šest potomků jim postupně odrůstá a stává se samostatnějšími, a tak si rodiče zřejmě řekli, že mají najednou spoustu volného času. Výsledek je ten, že k psíkovi Elvisovi teď pořídili ještě kočičku Růženku.
Své kulatiny oslavila čtyřicetiletá Míša Saláková na opravdu velkolepé party. U nich doma se na nějaké troškaření zkrátka nehraje, s tolika dětmi je totiž všude pořádně živo. „To byl víkend. Děkuji rodino a skoro rodino,“ vzkázala nadšená oslavenkyně svým fanouškům na profilu. Neslavila navíc zdaleka sama, narozeniny s ní sdílely i tři děti. Září je tak pro klan Salákových jednoznačně slavnostní měsíc.
Jako překvapení dostala Míša živý dáreček. K pejskovi Elvisovi, jenž rodině pomohl zacelit prázdné místo po fence Julince, přibyl další chlupatý nezbedník, nebo spíše nezbednice. Početnou domácnost nově doplňuje koťátko Růženka. „Dostala jsem první dárek k narozeninám,“ připsala pobaveně k fotografii nového mazlíčka.
„A jestli bude naši sedačku používat pouze na válení, budeme kámošky,“ dodala v žertu s lehkou výhrůžkou. Jasně tím připomněla náročné začátky s Elvisem. Ten si totiž rodinný gauč původně spletl se záchodem, což paní domu nesla obzvlášť těžce. Byla to právě ona, kdo dříve dětem přísně zakazoval na sedačce byť jen jíst. Malý psík byl ale zvyklý na plenky, a tak bral všechno látkové, včetně koberců a drahého čalounění, jako jednu velkou toaletu.