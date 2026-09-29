Potvrzeno! Vémola už líbá jinou: Obsadila místo po Lele
Umlčel Němce, před 60 tisíc diváky si připsal jednu z nejdominantnějších výher kariéry. Bijec Karlos Vémola (41) přejel na Oktagonu 96 »Neandrtálce« Vosgröneho a s jídlem mu teď roste chuť.
Za pašování kokainu hrozí Karlosovi až 18 let za katrem, do toho řešil krach manželství s Lelou. I proto se po více než roce vrátil zpět do klece a urval tam výhru jako hrom. Na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu utloukl Vosgröneho, dosud neporaženého válečníka zválcoval stylem start cíl.
„Mám úplně rozsekané ruce z toho, jak jsem ho mlátil. Teď chci další zápas, než propadnu depresím,“ vyhlásil Vémola. Na konci roku ho téměř jistě čeká O2 arena, turnaji s magickým číslem sto by slušela jeho trilogie s Patrikem Kinclem. „Jednoznačně tam chci být!“ ujistil gladiátor, jenž by si to v květnu v Německu mohl rozdat s tamním veteránem Pützem. „Alespoň by se se ukázalo, kdo z nás je skutečný Terminátor a kdo si na něj pouze hraje,“ má jasno »nadržený« bojovník.
Lásku už neskrývá
Jednu prsatou bloncku nahradil druhou! Uvolněné místo po Lele zabrala v Karlosově srdce stejně vnadná plavovláska Naomi a lásku k ní už milovník šelem nijak neskrývá. Po boji ji odměnil polibkem, vůbec prvním na veřejnosti. A škarohlídi se na sítích se už ptají, jak dlouho jim tohle štěstí asi vydrží...