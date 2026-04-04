Volal jsem s prezidentem, hlásil Woods policistům: Cože, jsem zatčený?!
Zmatený, omámený, šokovaný. Golfový fenomén Tiger Woods (50) nebyl při zatýkání po autonehodě zrovna fit. A fanoušci mají jasno: Je to obyčejný feťák!
Na světlo se totiž dostalo video po jeho divoké jízdě z minulého pátku, kdy ve floridském městečku Jupiter Island vrazil do čistícího vozu a své SUV obrátil na bok. Z kamer umístěných na uniformách policistů i v jejich autě je patrné, jak na tom Tiger byl. Nic moc...
Potupen
Vrávoravou chůzí dokráčel k policistům, do kapsy si schovával telefon. „Už jdu. Právě jsem si volal s prezidentem,“ hlásil v domnění, že si zjedná respekt. Přepočítal se. Čekala ho důkladná kontrola motoriky a kognitivních funkcí, potupné šacování, při kterém mu žena zákona nasadila pouta. „Cože? Já jsem zatčený?“ zvolal Tiger překvapeně. „Ano, pane,“ odpověděla mu a odříkávala jeho práva a povinnosti.
Dvě pilulky, které mu následně její kolega vytáhl z kapsy, označil za lék proti bolesti. Jelikož odmítl test na drogy, byl zadržen. Po nasednutí do policejního vozu měl zavřené oči, přepadla ho škytavka. Hotová troska! „Uvědomuji si závažnost situace. Na určitou dobu se stáhnu, abych vyhledal léčbu a soustředil se na své zdraví,“ oznámil Woods až po pěti dnech mlčení. A všichni včetně jeho kámoše Trumpa teď názorně viděli, že léčbu opravdu potřebuje.
|Woods byl v roce 2017 zatčen kvůli řízení pod vlivem, v roce 2021 mu po autonehodě hrozila amputace nohy.