Sportovní svět v šoku: Tragická smrt bývalého olympionika

Autor: sm
Život bývalého olympionika vyhasl za tragických okolností během toho, co si Oleh plnil své pracovní povinnosti.

Ukrajina se vzpamatovává ze surové vraždy, která se před několika dny odehrála ve Lvově. Při výkonu služby tam za tragických okolností přišel o život bývalý reprezentant a olympionik Oleh Avdějev (†52).

Avdějev, který se věnoval závodům na dvojsaních a startoval jak ve Světovém poháru, tak na olympijských hrách v letech 1998 a 2002, byl v současnosti ve službách ukrajinské armády. Pracoval jako náborový pracovník a k tragédii došlo ve chvíli, kdy společně s kolegy prováděl kontrolu dokladů šestadvacetiletého muže.

Do napjaté situace se vložil mužův starší bratr Andrij, který v následné potyčce bodl Avdějeva do krku a smrtelně ho zranil. Bývalý sportovec po převozu do nemocnice následkům zranění podlehl. Vyšetřovatelé se domnívají, že incident souvisel se snahou pomoci bratrovi k útěku před mobilizací. Sám útočník u výslechu uvedl, že si na okolnosti tragédie vzpomíná jen matně.

Případ na Ukrajině vzbudil obrovskou pozornost a ministerstvo obrany na něj reagovalo velmi ostrým prohlášením: „Kdo zabije vojáka, ať už na frontě, nebo mimo ni, jedná proti Ukrajině.“

Andrij byl po činu zadržen.
