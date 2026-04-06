Sportovní svět v šoku: Tragická smrt bývalého olympionika
Ukrajina se vzpamatovává ze surové vraždy, která se před několika dny odehrála ve Lvově. Při výkonu služby tam za tragických okolností přišel o život bývalý reprezentant a olympionik Oleh Avdějev (†52).
Avdějev, který se věnoval závodům na dvojsaních a startoval jak ve Světovém poháru, tak na olympijských hrách v letech 1998 a 2002, byl v současnosti ve službách ukrajinské armády. Pracoval jako náborový pracovník a k tragédii došlo ve chvíli, kdy společně s kolegy prováděl kontrolu dokladů šestadvacetiletého muže.
Do napjaté situace se vložil mužův starší bratr Andrij, který v následné potyčce bodl Avdějeva do krku a smrtelně ho zranil. Bývalý sportovec po převozu do nemocnice následkům zranění podlehl. Vyšetřovatelé se domnívají, že incident souvisel se snahou pomoci bratrovi k útěku před mobilizací. Sám útočník u výslechu uvedl, že si na okolnosti tragédie vzpomíná jen matně.
Případ na Ukrajině vzbudil obrovskou pozornost a ministerstvo obrany na něj reagovalo velmi ostrým prohlášením: „Kdo zabije vojáka, ať už na frontě, nebo mimo ni, jedná proti Ukrajině.“