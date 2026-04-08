Velikonoce Martiny Navrátilové a její Julie: Láska jen kvete
Mezi žlutými tulipány, osením a vrbovými proutky bylo patrné, že »jaro« přišlo i na legendární tenistku Martinu Navrátilovou (69) a její choť Julii Lemigovou (53).
Držitelka 59 grandslamových titulů, kterou komunistická zvůle vyhnala z rodného Československa do USA, oslavila velikonoční svátky a příchod jara doma ve státě Florida po boku manželky, poslední Miss SSSR z roku 1990. Lemigová ke společné fotografi i přidala jen obrázek kuřátka a srdíčko – vždyť snímek sám řekne víc než tisíc slov!
Odpuštění
Vztah Navrátilové loni na podzim prošel těžkou zkouškou: Její vyvolená Julie, před níž jedna z nejlepších tenistek všech dob poklekla na US Open 2014, přiznala v americké reality show nevěru.
„Moje manželství s Martinou je tou nejposvátnější součástí mého života. Ublížila jsem jí a plně za to nesu odpovědnost. Požádala jsem ji o odpuštění – a ona mi odpustila,“ nechala se slyšet Lemigová. S Martinou začátkem roku poprvé ukázaly světu dva adoptované chlapce tmavé pleti. Zkrátka: V téhle rodině láska jen kvete!