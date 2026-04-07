Ledecká zaháněla splín »odstřelem« expartnera: Drsný rozchod
Dívky na Velikonoce barví vajíčka, pečou beránky a mazance… Slavná lyžařka a snowboarďačka Ester Ledecká (31) místo toho originálně »rozmázla« svůj rozchod.
Ester není žádný beránek, občas z ní jde strach! Video ze střelnice, které v sobotu dala na Instagram, ji ukazuje s jemně červeným přelivem v blond vlasech při drsné palbě z pušky i pistole. A anglicky psaný vzkaz u něj říká: „Nic moc k vidění, jen se obyčejná slovanská holka vyrovnává s rozchodem.“
Kdo to byl?
Zbytek nechala Ester, která je sice na sítích docela aktivní, ale soukromý život nesdílí, na fantazii sledujících. Takže co nového u úspěšné slečny ze sjezdovek, která ale z letošní olympiády odjížděla zklamaná a bez medaile? Už na Hrách Ledecká v olympijském dotazníku uvedla, že je bez partnera, čímž potvrdila konec zhruba pět let dlouhého vztahu s tenistou Robinem Staňkem (31). Byl (a už není) snad po Robinovi někdo další? Jisté je jen to, že Ester 23. března měla 31. narozeniny. V sobotu 4. dubna, ani ne dva týdny poté, symbolicky odstřelila expartnera. Nebo si možná ze všech jen vystřelila.