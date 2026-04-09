Hrůza v Brazílii: Obří požár na olympijském stadioně
Mohutný požár ve středu zachvátil střechu Velodromu v olympijském parku v brazilském Rio de Janeiru. S ohněm bojovalo asi 60 hasičů, kterým se ho po několika hodinách podařilo dostat pod kontrolu. Při požáru nebyl nikdo zraněn a také se podařilo uchránit artefakty v Olympijském muzeu, informovala agentura Reuters.
Hasiči byli přivoláni na místo požáru ve středu po čtvrt na pět ráno místního času (po čtvrt na deset SELČ). Na místě zasahovalo šest hasičských jednotek s podporou více než 20 vozidel a specializovaných týmů, uvedli hasiči.
Velodrom v Riu (portugalsky Velódromo Olímpico do Rio) je krytá cyklistická dráha postavená v olympijském parku v Barra da Tijuca v Rio de Janeiru. Velodrom byl vybudován pro letní olympijské hry v roce 2016, kde hostil dráhové cyklistické soutěže. Aréna má kapacitu přibližně 5800 diváků.
V areálu Velodromu sídlí také Olympijské muzeum, kde jsou expozice a historické artefakty z olympijských her včetně olympijské pochodně nebo medailí. Hasiči bojovali proti ohni uvnitř budovy i venku a podařilo se jim zabránit, aby se požár rozšířil na další objekty.
Velodrom v Riu je největší a nejvýznamnější středisko dráhové cyklistiky v Brazílii a slouží jako tréninková základna nejen pro národní cyklistický tým, ale také pro vzpěrače. Už v roce 2017 vypukl dvakrát požár na střeše stavby, který způsobil menší škody.