Popálený hrdina Dos Santos mohl utéct, ale... Proč se do ohnivého pekla vrátil?
Z hororového incidentu mohl vyváznout bez zranění. Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos (19) ale při požáru ve švýcarském baru Le Constellation po útěku zjistil, že se v podniku stále nachází jeho přítelkyně. A pro pokus o její záchranu se rozhodl riskovat svůj život.
Mělo to být přivítání nového roku v pohádkovém horském prostředí. Místo toho došlo k jedné z největších tragédií ve Švýcarských dějinách, při které zahynulo 40 lidí a přes 100 dalších je zraněno.
Fotbalista klubu Metz Tahirys Dos Santos slavil Silvestra v podniku v Crans-Montaně spolu se svou přítelkyní. Když oheň v suterénu vypukl, mladý Francouz se zrovna nacházel v přízemí, a tak pro něj byl útěk snazší. Jenže když se skutečně dostal do bezpečí, zjistil, že jeho partnerka je stále uvnitř. A rozhodl se proto do ohnivého pekla vrátit. Oba přežili, ale neštěstí odnesli zraněním
„Utrpěl poměrně těžké popáleniny, ale je schopen komunikovat. Nemohu říci, že je v pořádku, protože velmi trpí,“ vysvětlil Hutteau pro BFMTV a dodal, že alespoň může dýchat sám. Poté, co se fotbalista v nemocnici probudil, se údajně jako první ptal na své kamarády, kteří v baru byli s ním.
Podle dřívějších zpráv má Tahirys popáleniny zhruba na 30 procentech těla a aktuálně je v péči německých lékařů. Jeho blízcí ale usilují o to, aby mohl být dopraven do nemocnice ve Francii.