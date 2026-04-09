Zemřel diskař Imrich Bugár (†70), atletická legenda a první mistr světa
Ve středu zemřel legendární diskař Imrich Bugár. ČTK to bez bližších podrobností potvrdilo Armádní sportovní centrum Dukla, kde Bugár jako sportovec i jako pracovník mezinárodního oddělení desítky let působil. Mistru světa z Helsinek 1983 by bylo v úterý 14. dubna 71 let.
Diskař Imrich Bugár, který se narodil 14. dubna 1955, se výrazně zapsal do historie nejen domácí atletiky.
Na prvním světovém šampionátu v Helsinkách v roce 1983 získal zlato, o rok dříve vyhrál v Aténách i mistrovství Evropy. Z olympiády 1980 v Moskvě má stříbro, z ME 1978 v Praze bronz. Šestkrát byl vyhlášen nejlepším československým atletem roku, výkonem 71,26 metru dodnes drží národní rekord. V roce 1982 ovládl i anketu Sportovec roku.
Na další olympiádu v roce 1984 do Los Angeles nemohl kvůli bojkotu ze strany tehdejšího komunistického Československa.
Nucenou neúčast na OH v Los Angeles nesl těžce, protože měl tehdy v olympijské sezoně skvělou formu. „Jako nejlepší diskař na světě jsem nemohl bojovat o zlatou olympijskou medaili, i když jsem na to měl. Čtrnáct dní po olympiádě přijeli finalisté do Bruselu na závody, tehdy to bylo Grand Prix. Tam jsem jim dal pět metrů,“ litoval loni v rozhovoru s ČTK Bugár. Přenos olympijského finále sledoval v okně svého panelákového bytu v Libuši, kam si položil matraci. Díval se na německou stanici ZDF a vypil při tom lahev vodky.
Musel pak odjet do Moskvy na hry Družba, které byly pro sportovce socialistických zemí „náhradní“ olympiádou. Kvůli přesunu diskařské soutěže ze soboty na pátek, o kterém nevěděl, nebyl připravený a skončil čtvrtý.
Kandidoval do Senátu, tančil i ve StarDance
Rodák z obce Ohrady u Dunajské Stredy na slovensko-maďarském pomezí hrál v mládí závodně házenou, počátkem 70. let ho zlákala atletika. V roce 1974 přešel do Dukly Praha, v následující dekádě se zařadil mezi nejlepší diskaře světa.
V roce 1983 jako první (a dosud jediný) československý diskař přehodil magickou sedmdesátimetrovou hranici, což se mu podařilo ještě čtyřikrát. Na kontě má rovněž 15 domácích titulů (poslední z roku 1994).
Aktivní kariéru ukončil v roce 1995, poté začal pracovat ve skupině zahraničních sportovních styků Armádního sportovního centra Dukla. Byl rovněž členem předsednictva Českého klubu olympioniků.
Ženatý otec dcery Olgy kandidoval v roce 2006 ve volbách do Senátu jako nestraník za ČSSD na Jablonecku a Semilsku, ve volebním klání však neuspěl. V roce 2013 na sebe upozornil v taneční soutěži StarDance.
V prosinci 2025 získal společně s koulařkou Helenou Fibingerovou Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendy.