Šafářová o kondomech: Já chtěla, ale…
V talkshow s příhodným názvem KANÁR+ tentokrát řešily tenistky Klára Suchoňová (44), Lucie Šafářová (39) a jejich vzácný host Tomáš Plekanec (43) jednu pikantnost. Lucie práskla vše!
„Jakmile někdo zjistí, že jsem byla na třech olympiádách, zeptá se: Jak je to s těmi kondomy? Fakt je tam dostáváte?“ vykopla téma Klárka. „My je tam neměli,“ otočil se na ženu Lucku »Pleky«.
Následně ubezpečil: „Žádný jsem neviděl.“ Neviděla je ani Lucka. Zavzpomínala však na lov během OH 2016: „Pamatuji si z Ria, že jsme je hledali, ale už nenašli.“ Její drahý byl v klidu. To bylo dva roky předtím, než oznámili vztah.
