Bývalý manžel Cibulkové: Po napadení skončil na vozíku
Manžel tenistky Dominiky Cibulkové (36) schytává jednu ránu za druhou! Po rozpadu manželství se musel vystěhovat ze společného bytu a následně došlo k úniku jeho velmi osobních fotografií. A jako kdyby toho nebylo málo, minulý týden skončil Michal Navara po napadení v nemocnici!
Urgentní příjem bratislavské nemocnice je nejspíš to poslední místo, kde by Michala Navaru člověk čekal. Pacienti tam ale mohli minulý týden spatřit stále ještě právoplatného muže Dominiky Cibulkové v čekárně na vozíku. Někdo z nich pak celou situaci přetlumočil také slovenskému webu Šport24.sk. „Potkali jsme ho v nemocnici. Údajně měl být napadený,“ dopsal čtenář k fotografiím, které v nemocnici pořídil.
Redakce pak Navaru kontaktovala, aby si informaci ověřila. „Nezlobte se, ale nechci se k této věci vyjadřovat, protože se jedná o napadení rodinným příslušníkem. Jméno vám neřeknu. To je vše, co vám k tomu povím,“ šokoval.
Podle informací slovenského webu má být tajemným útočníkem někdo z Dominičiny rodinné větve. Nabízí se tedy, že by konflikt mohl souviset s jejich ostře sledovaným rozvodem.
Záhadný únik
Navarovy fotky se v médiích objevily v krátké době podruhé. Nedávno unikly jeho velmi osobní snímky, na kterých se líbá se svou novou láskou Irinou. S tou byl viděn už v době, kdy se o manželské krizi teprve začínalo hovořit. Tehdy ale sama Cibulková spekulace vyvracela s tím, že se jedná jen o jeho spolupracovnici.
„Ty fotografie unikly z mého soukromého zařízení, na které mám podle svých informací přístup přes cloud pouze já a moje manželka. Takže se mohu pouze domnívat, odkud unikly, když jsem je neposkytl já,“ naznačil.
Někdejší vítězka Turnaje mistryň, která manželství rozbila kvůli poměru s Navarovým kamarádem a obchodním partnerem Tiborem Vinczem, ale jakékoliv podobné spekulace popřela. Vyplave časem na povrch, kdo z rodinných příslušníků za útokem stojí a zda tímto incidentem definitivně vygradovala drsná rozvodová válka?