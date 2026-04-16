Zápasník Procházka slaví životní titul: Dcera s krásným jménem!
Získal životní titul, který dalece převyšuje všechny pásy vybojované v tvrdé kleci. Český MMA bijec Jiří Procházka se stal čerstvým a hrdým tatínkem.
Dlouholetý pár Jiří Procházka a Kamila Kordulíková se o dojemnou zprávu podělil se světem prostřednictvím svých sociálních sítí. „Čistá, čistá síla lásky novorozené Eleonoře, prvorozené dceři a její mamince, která dnes ukázala nesmírnou sílu, o které jsem ani netušil, že v sobě má. Tohle byl jistě můj titulový boj o život a cítím se jako mistr,“ připsali k fotografii maličké dcerky. Pro svůj prvorozený poklad novopečení rodiče nakonec tedy zvolili jméno Eleonora, které znamená »Bůh je mé světlo« nebo „záře".
Cesta Jiřího a Kamily k rodinnému štěstí přitom nebyla vůbec přímočará. Mají za sebou poměrně turbulentní vztah plný zvratů. Prošli si několika rozchody, ale osud je nakonec vždy svedl znovu dohromady. Dnes je půvabná advokátka pro elitního zápasníka tou největší oporou a svůj život dokázala plně přizpůsobit jeho akční kariéře. Zatímco dříve spolu spávali na zemi v obyčejné ubytovně, nyní Kamila s úsměvem vypráví, jak její partner doma dopřává svému tělu spánek ve speciálním kyslíkovém stanu.
Návrat na absolutní sportovní vrchol zatím Procházkovi trochu drhne. V posledním duelu padl po tvrdém levém háku od Carlose Ulberga, přestože si soupeř během boje zranil koleno a vše zpočátku směřovalo k českému triumfu. Zklamání z prohry však muselo jít okamžitě stranou. Ihned po zápase nasedl bojovník do letadla a spěchal domů, jelikož termín porodu napínavě kolidoval s datem samotné bitvy. Srdce ho už zkrátka táhlo za mnohem důležitějším, tatínkovským titulem. A toho se právě zaslouženě dočkal.