Tragédie Nedvědova parťáka (†48): Zabil ho vlak
Takové neštěstí! Na železničním přejezdu vyhasl život fotbalového brankáře Alexandera Manningera (†48), jenž chytal za rakouský nároďák, Arsenal, Liverpool či Juventus, kde kryl záda i Pavlu Nedvědovi (53).
K nehodě došlo ve čtvrtek ráno kousek za Salcburkem, kde Manningerův multivan zprava sejmul vlak. Hasičům se podařilo gólmana z vraku vyprostit, zachránit se ho už ale nepodařilo ani s pomocí defibrilátoru. Policie teď šetří, proč vlastně k fatálnímu střetu na přehledném úseku došlo.
„Všichni jsme zdrceni zprávou o tragické smrti našeho bývalého brankáře Alexe Manningera,“ napsal Arsenal. „Dnes je velmi smutný den. Odešel nejen skvělý sportovec, ale i muž s vzácnými hodnotami: pokorou, oddaností a mimořádnou profesionalitou,“ přidal se ke kondolenci Juventus, v kterém se potkal s Nedvědem i Zdeňkem Grygerou (45).
Truchlí i Buffon
Ke kondolujícím se přidal legendární gólman »Staré dámy« Gianluigi Buffon (48), jenž díky někdejší lásce s Alenou Šeredovou (48) dal české kopané talentovaného útočníka Louise Thomase (18).
„Každé slovo je zbytečné. Každá slza je jen další za ztrátu přítele a muže, kterého jsem vždy obdivoval,“ napsal Ital a pokračoval pohledem na zesnulého parťáka i mimo trávník. Manninger totiž prý často utíkal před fotbalovým světem do přírody, k rybolovu a dalším obyčejným radovánkám.
„Měl jsi sílu se od toho všeho kolem fotbalu distancovat a dívat se na nás s tím svým úsměvem, jako bys nám chtěl říkat: Vy jste všichni blázni, mě nedostanete!“ zakončil smuteční řeč »Gigi« Buffon.