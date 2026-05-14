Bijec MMA Procházka o prvních týdnech v roli otce: Pomáhám i kojit
Novopečený tatínek Jiří Procházka (33) stíhá během náročných rodičovských začátků i dobrosrdečnost. Od dcerky Elenory a partnerky Kamily si odběhl na Bulovku, kde jeho nadace přispěla 100 tisíc Kč pediatrickému oddělení.
Zápasník MMA Procházka je tátou čtyři týdny. „Porod na mě působil, jako bych se narodil sám. Všechna soustředěnost a láska jde k prckovi. Když si Eleonorku vezmu na sebe, je to pro mě relax a nabírání síly,“ usmíval se Jirka, který teď rodině věnuje hodně času: „Ale pořád s nimi nejsem. Dopoledne odjíždím trénovat a vracím se po obědě. I když by si Kamča přála, abych byl doma víc.“
Za necelý měsíc otcovských povinností už si vyzkoušel spoustu novinek. „Kamča věří, že to zvládneme sami dva, že nás to propojí a chce radši asistenci ode mě než od jiných maminek. Takže hodně slyším: ‚přines, podej, vyčisti, ukliď‘. Dokonce i asistuju u kojení,“ vyprávěl Procházka a ocenil i partnerku: „V noci to má těžké, moc se nevyspí. Já bývám vedle v pokoji, pomáhám spíš, jen když slyším hodně řevu.“
Ráno totiž vstává na trénink, protože kariéru MMA bojovníka ani jako táta zabalit nechce. „Od července bych rád začal plnou přípravu a v září nebo říjnu chci mít zápas,“ dodal Jirka.