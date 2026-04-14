Těhotná Procházkova láska Kamila: Jirko, spěchej na porod!
Za pár dní z ní bude maminka, a tak místo víkendové bitvy milovaného Jiřího Procházky (33) o pás šampiona UFC proti Ulbergovi šla raději spát.
„Nechtěla jsem riskovat, že emoce nějak přiblíží porod,“ vysvětlila Kamila Kordulíková (36), půvabná partnerka českého bijce. Drsnou prohru jí přišla oznámit maminka do ložnice. Na zápas se pak pětkrát podívala ze záznamu. „Pro mě je Jirka vítěz. Vyšel z toho bez ztráty charakteru. Akorát se ukázalo, jak moc dobrý člověk se srdcem na pravém místě to je,“ poukázala Kamila na to, že se její milý rozhodl zraněného soka v kleci šetřit, na což záhy doplatil.
Teď věří, že Procházka stihne porod jejich prvorozené holčičky. „Každý den jsme o tom s malou mluvily, takže věřím, že těch pár hodin už zvládneme na tatínka počkat,“ usmála se pro Deník Sport.