Soupeři začínají Procházku číst, myslí si expert. Co rozhodlo ve prospěch Ulberga?
Levý hák se stal Jiřímu Procházkový osudným už podruhé při snaze získat titul prestižní ligy UFC. Při váhavém presingu se Samuraj na malou chvíli zastavil před elitním kickboxerem Carlosem Ulbergem a ten jen rychle zastihl drtivou ranou z levé ruky, načež jej ubil na zemi. Český bijec po zápase uvedl, že mu bylo soupeře líto, protože viděl, jak kulhá se zraněnou nohou. Soucit vymanil Procházku z koncentrace, na což doplatil hořkou prohrou. „Cesta zpět k titulové šanci bude těžká, protože se děje, co je časté u naprosté většiny bojovníků. Konkurenti ho začínají zvládat číst,“ říká bojovník Daniel Škvor v rozhovoru pro iSport.
Jak jste vnímal průběh zápasu?
„Ulberg byl v problémech, ale vydržel soustředěný a čekal na jeden dobrý úder, kterým rozhodne. Ulbergovo štěstí nebo Jirkova chyba? Je to padesát na padesát. On je opravdu výborný postojář a má potřebné dovednosti. Levým hákem je pověstný. Na druhé straně Jirka to zkrátka podělal. Nevím, jak to vnímal při boji, ale já jsem pocity soucitu v kleci ani v ringu nikdy nezažil. Vždy jsem šel dravě po ukončení. Měl si udržet mentální nastavení lovce, se kterým do zápasu šel.“
Novozélanďan po momentu zranění podklesl a vstával až u pletiva. Měl právě tohoto momentu v úvodu Procházka využít a rozjet sérii ran?
„Nemyslím si. Ulberg si rychle zvedl ruce do dvojitého krytu a čekal, aby mohl přebrat akci. Jirka věděl, že je nebezpečný právě svými kontry. Chápu, že se mu úplně nechtělo se do něj pouštět na stoprocent, když je ještě při síle. Měl sice zraněnou nohu, ale stále byl koncentrovaný a kondici a sílu na kontra úder si udržel, což ostatně ukázal o pár chvil později při finiši.“
Krátce po zranění Procházka zacouval do středu klece, aby dal Ulbergovi šanci a hecoval ho.
„Ulberg to přijal a trefil tam pár dobrých háku. Jirkův tým mezitím řval, ať hlavně pokračuje v kopech na nohy. V takto klíčových situacích by měl svůj roh poslouchat. Tento typ zranění kolene je hodně bolestivý a intenzita se časem ještě zhoršuje. Ve druhé nebo třetím kole by možná Ulberg zápas musel vzdát. Kdyby Jirka v uvozovkách nedělal nic navíc, vyhrál by tak jako tak. Ukvapil se a vlezl mu do vzdálenosti, ve které je soupeř nejnebezpečnější. Ani ta výzva k bitce uprostřed klece nebyla rozumná.“
Překvapilo vás, jak rychle Ulberg na hecování slyšel a vyrazil vpřed i přes zranění?
„On má neskutečně rychlé reakce a je dravý, což bylo patrné v samotném závěru. Jakmile Jirku trefil, hned po něm skočil a spustil salvu další ran.“
Na sociálních sítích na výsledek utkání reagoval mezi prvními Procházkův rival z Ruska, Magomed Ankalajev. Je to vhodný soupeř pro nadcházející comeback?
„Těžko říct. Ulberg bude potřebovat dalšího vyzyvatele a Anakalajev je na špičce divize. Není však jasné, jak dlouho bude nově pasovaný šampion řešit čerstvé zranění. Zápas dvou bývalých držitelů titulu by dával smysl. Ankalajevův styl mě sice nebaví, ale Jirkovi by paradoxně mohl sedět. Vždy totiž všichni říkáme, že ho mohou ohrozit zemaři, ale Jirka přitom v UFC prohrál pouze s elitními kickboxery.“
Procházka si řekl o odvetu a avizuje, že nemíní vzdát šampionských ambicí.
„Cesta zpět k titulové šanci bude těžká, protože se děje, co je časté u naprosté většiny bojovníků. Konkurenti ho začínají zvládat číst. Když pomineme zranění, z Ulbergova pohledu to nebyl nijak náročný zápas. Stačilo mu, aby si počkal a dobře načasoval kontra úder.“
Je tedy právě levý hák zjednodušeně řečeno recept na Jiřího Procházku?
„Levý hák je velice silný úder. Většina lidí v něm nemá až tak velkou sílu, ale pokud jej umíte technicky dobře provést a hlavně načasovat, stává se skvělou a brutální zbraní. Sám jsem v kariéře dostal tři knockouty a všechny byly zapříčiněny levým hákem. Šel jsem do útoku a spadla mi zadní ruka od brady. Na takové úrovni a ještě proti tak rychlému soupeři nemůžete jít s otevřenou obranou.“