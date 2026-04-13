Bijec Procházka po šokující prohře v UFC: Nekompromisní reakce!
Sice je o dva centimetry vyšší, ale teď si před ním připadal jako ponížený trpaslíček. Český bijec Jiří Procházka (33) si před zraky amerického prezidenta Trumpa nechal ostudně ukrást pás mistra světa UFC v polotěžké váze!
Byl to vrchol miamského galavečera, titulový zápas nejprestižnější organizace. „Přivezu vám ten pás do Česka!“ křičel Procházka už dlouho. Novozélandského soupeře Ulberga okopával jako zahrádku, takže ten sotva udržel rovnováhu, bolavá noha mu děsivě plandala. Když si poranil i koleno na druhé končetině, vypadalo to na rychlý konec. Jenže Jirka se nechal ukolébat a nezachytil drtivý levý hák, který ho poslal k zemi, kde ho sok nemilosrdně dorazil.
Konec snu!
A Trump se v první řadě pod klecí jen šklebil... „Tohle je jedna z největších lekcí v mém životě,“ hlesl ponížený Procházka a přiznal, že na vině byl soucit, který projevil k soupeři. „Viděl jsem jeho zranění, nechal jsem ho. Předpokládal jsem, že se zápas kvůli té noze ukončí. Přišlo mi nefér bojovat s takhle zraněným soupeřem a na to jsem dojel...“
Vrátím se! Nový šampion naopak se širokým úsměvem kynul Trumpovi, mistrovský pás mu spadl do klína. „Jiří udělal chybu, tohle bych já neudělal. Nechtěl jsem to vzdát, věděl jsem, že mi stačí jen jedna rána. Viděl jsem, jak Jiří váhá, jestli se má přiblížit, využil jsem šanci,“ popisoval Ulberg.
Znovuzrození
Po návštěvě špitálu, kde mu kontrolovali čelist, se Procházka znovu ozval fanouškům. „Jestli je tohle součástí toho stát se nejlepším, tak to beru. Milosrdenství nebylo na místě a tuto část sebe sama musím zničit. V kleci samozřejmě. Žádné výmluvy, ztratil jsem soustředění a on mě chytil. Ještě jednou se všem omlouvám za svůj výkon. Je nevyhnutelné být silnější než kdy dřív, brzy se uvidíme. A teď zpátky domů podívat se na zázrak života," vzkázal na instagramu s odkazem na narození dcery, která má přijít na svět každým dnem.
Procházka si v devátém zápase v UFC připsal třetí porážku, celkově šestou v MMA kariéře.