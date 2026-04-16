Padne verdikt v kauze plivanec: Chorého ho má v hrsti Poborský!
Do baráku ve Voctářově ulici na Praze 8 dnes vkročí fi gurou velký muž s malou dušičkou a odejde s kyselou tváří. Raubíř ze Slavie Tomáš Chorý (31, 200 cm) si vyslechne ortel.
V sídle Ligové fotbalové asociace ho disciplinárka »ocení« za nedělní alotrii v mači s Plzní (0:0). Forvard sešívaných seřval do ezvědomí ležícího beka Dweha, pak na něj spustil z pusy chrchel a byl vyloučen. „Směrem k soupeři vypustil ze svých úst větší množství slin,“ stojí v prohlášení komise rozhodčích. Její »sestra« přes prohřešky proti řádům ho dnes Chorému přelouská a vyřkne flastr. Ten maximální obnáší distanc na 6 utkání a pokutu 100 000 korun, leč šušká se, že by mohl vyváznout s čtyřmi, a dokonce i s dvěma zápasy.
On je jednodušší…
Trestající orgán LFA čítá osm členů. Sedm z nich má vysokoškolské tituly (JUDr. Ph.D., Mgr.) a místopředseda Karel Poborský (54) fotbalové (tři se Spartou, jeden s Manchesterem United). Věhlasný »Pan Dribling« a gentleman každým coulem, bude hlasovat o výši postihu pro recidivistu Chorého, jehož měl v disciplinárním prádle už loni v srpnu za úder do rozkroku gólmana Slovácka Heči.
„On je v tom fotbale takový jednodušší, ale to nemyslím nijak špatně,“ pronesl »Poborák« na adresu Tomáše Chorého před pár dny. Bude jeho verdikt taky jednoduchý?