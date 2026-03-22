Karel Poborský a 96letá pomocnice z Eura 96: Setkání po letech
Ona si Karla Poborského (53) pamatuje jako kluka s kudrnatou hřívou. On Lady Milenu Grenfell-Bainesovou (96) jako ženu, která týmu pomáhala při Euru 1996. Léta se neviděli, až teď…
Rozlehlá zahrada hotelu Marriott v Prestonu a stěny z režného cihelného zdiva by mohly vyprávět story z pouti československé fotbalové reprezentace za stříbrem z Eura 1996. Karel Poborský i Milena Grenfell-Bainesová u toho tehdy byli. On jako záložník nároďáku, jenž proslul padáčkem do sítě portugalského brankáře Baíi, ona jako pomocnice – v Prestonu žila, a když měla možnost být nápomocna svým krajanům, využila ji.
Navíc jako patriotka pak pomáhala Poborskému v začátcích jeho angažmá v Manchesteru United, kam po ME přestoupil. „Karel byl velmi mladý, neuměl moc anglicky a byl vděčný za jakýkoliv kontakt s domovem,“ vyprávěla před lety. Teď mohli v Anglii díky chystanému dokumentu o hrdinech vydařeného šampionátu po dlouhé době společně zavzpomínat.
„Příjemné setkání po 30 letech s Lady Milenou Grenfell-Baines, která nám při Euru 96 pomáhala,“ napsal Poborský ke společnému snímku. „Její životní příběh ovlivnila válka a díky Siru Wintonovi mohl i pokračovat. Přeji hodně zdraví a energie, jste velkou inspirací!“ dodal.
Milena, Wintonovo dítě
Její životní příběh poznamenala válka. Milena Fleischmannová se narodila 11. listopadu 1929 v Praze do židovské rodiny. Koncem července 1939 ona a její o šest let mladší sestra odjely dětským transportem Nicholase Wintona (†106) z Prahy do Británie, kde žila v náhradní rodině.
Oba její rodiče později emigrovali také do Británie, ale mohli se starat pouze o Mileninu mladší sestru. Rodinné příslušníky, kteří zůstali v Československu, nacisté zavraždili. Po válce zůstala v Anglii, v roce 1954 se provdala za architekta George Grenfell-Bainese (1908 – 2003), s nímž měla dvě děti. Žije v Prestonu nedaleko Manchesteru v severní Anglii.