Krpálek po stříbru na ME vlezl do kryokomory: V mrazu -120 °C!
Šup s ním do mrazu! Že by trest za to, že český judista Lukáš Krpálek (35) přivezl z ME v Gruzii »jen« stříbro? Ne!
Šlo o tradiční a oblíbenou regeneraci po dřině a výkonech trošku zhuntovaného těla. „Jsem dobitej. Zápasení dá teď zabrat víc než ve dvaceti letech,“ hlásil Lukáš v poliklinice Agel na Vinohradech, kam zamířil na standardní rehabilitaci v kryokomoře hned po příletu z šampionátu v Tbilisi. „Je to skvělá věc pro tělo. Snažím se, aby mě nebolelo tolik. Proto to dlouhodobě rád využívám,“ pokračoval o kúře v mrazu až minus 120 stupňů Celsia.
Bez koláčů
Dvojnásobný olympijský šampion nafasoval kulíška, palčáky, ale ještě se musel převléknout! „Já mám na tom triku koláče. To by asi zmrzlo, co?“ tázal se nejistě zpocený »Krpoš« a mazal změnit ohoz, aby neměl v podpaží rampouchy. Až pak vlezl na půl minuty do »lednice« s minus 60 stupni, odkud volně přešel na minutu a půl do dvojnásobného mrazu. „Paráda! Příjemný chládek tam byl,“ pochvaloval si při závěrečné fázi regenerace – jízdě na rotopedu.
|Judista Krpálek prohrál ve finále ME s domácím Gruzíncem Tušišvilim, který ho rozhodil komunikací v boji V Gruzii bral stříbro. na tatami.