Maminka Dana v novém filmu o Krpálkovi: Strach z kriminálu!
Byl zlobivý a nevyblbnutý kluk, kterého zkrotilo až judo. Na tatami Lukáše Krpálka (34) s tímto cílem umístila matka Dana, která se strachovala o synovu budoucnost.
„Byl to raubíř, který ve škole zlobil. Myslela jsem si, že roste pro kriminál!“ zpovídala se maminka v dokumentárním filmu Jemný rváč. Ze syna jí však vyrostl dvojnásobný olympijský vítěz!
„Pro rodiče to muselo být ještě náročnější než pro učitelky. Je pravda, že jsem byl divokej a živej, ale na druhou stranu jsem rád jakkoli pomáhal,“ uvedl na pravou míru Lukáš.
Seznámení s manželkou Evou: Láska ve vteřině!
Krpálek se s manželkou Evou (33) poprvé setkal v klubu Lávka. A byla to láska na první pohled jako z filmu! „Byla jsem tam se ségrou. Když jsem uviděla Lukáše, nevnímala jsem okolí a jen jsem do ségry žďuchla se slovy: Tohle je můj budoucí manžel,“ vyprávěla zamilovaná choť.
Krpálek vs. Japonsko: Navždy zničil hvězdu!
Japonci judistu Krpálka přijali v tréninku jako vlastního. V novém filmu se však dozvíte, že nemilosrdně navždy ukončil kariéru hvězdnému Takamasu Anaiovi (41). Lukáš si na něho vyšlápl během OH v Londýně.
Pak se japonskému veteránovi zhroutil svět. „Nikdy mě ani nenapadlo, že mu já ukončím kariéru. Nečekal jsem, že ho ta prohra tak moc sundá. Vždyť třináct let čekal na to, až se mu ozveme,“ sdělil Krpálek s tím, jak moc byl Anai rád, že může vnést do filmu vlastní emotivní pohled.