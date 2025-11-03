Krpálek si s rodinkou hoví v exotickém ráji: Vášeň, ženy a facka od macka
Judistický divobij, dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek (35), umí relaxovat! V exotice s nehynoucí láskou, s ratolestmi i s adrenalinem při rybolovu.
Výlet na prosluněný thajský ostrov Phuket si Lukáš a jeho divukrásná choť Eva (33) dali k třináctému výročí vztahu. Jiskry mezi nimi létají dál. I na pláži Andamanského moře. Jejich polibek je štempl na vášeň bez konce. „Ty a já. Spřízněné duše,“ napsala Eva na Instagram.
Humor hlavy
Na té fotce je oceán Eviny něhy, kterou ovšem k manželovi necítil macek z vodní fauny sijamský kapr. Když ho se synkem Lukášem ulovili a mamka byla připravená je vyfotit, došlo na štiplavě vtipnou scénku.
Ten prevít se Lukášovi vysmekl a ploutví mu nafackoval. Hlava rodiny, zvyklá na jiné rány z tatami, to samozřejmě vzala s humorem. „Táta a syn na rybách. Tyhle chvíle jsou prostě nezapomenutelné,“ okomentoval zážitek otec Lukáš.