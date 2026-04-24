Armádní četař Humburger: Poslední krok od Kincla!
Do Oktagonu vlétl jako vichřice, ze tří hvězdných válek tam dvě vyhrál. Zítra ale armádního četaře Dominika Humburgera (30) čeká zkouška nejtěžší.
Na turnaji doma v Liberci se popere se švédským »zabijákem« Kadestamem, bývalým králem elitní ONE FC. „Cítil jsem lehké vyhoření, teď jsem ovšem připraven předvést pořádnou severskou bouři,“ slibuje »Hambáč«, jemuž vítězství podle všeho zajistí prestižní střet s Patrikem Kinclem!
OKTAGON 87
Přijměte signál z vysílače na Ještědu. Oktagon se po 3 letech vrací do Liberce! Už tuto sobotu (18:00, oktagon.tv) se v hokejové Home Credit Areně představí naprostá špička domácí MMA scény. Vrcholem večera bude ženský boj o titul v muší váze