Zápasník Vémola je po operaci: Opravený Terminátor
Karlos Vémola má konečně hotovo. Po strastiplných měsících s externím kovovým fixátorem se ozval fanouškům a vypadá zase jako člověk z masa a kostí!
S nápadnou pomůckou zpevňující čelist trpěl nepříjemně dlouho. Úporný zánět dohnal bývalého bijce až na operační sál, a to přímo během jeho pobytu ve vazbě. Zdravotní komplikace se »Terminátora« držely pevněji než jakýkoliv soupeř v kleci. Až po čtyřech měsících se lékařům podařilo zánět zkrotit natolik, aby mohl podstoupit finální operaci a definitivně se zbavit nechtěného železného doplňku.
„Jsem celý nateklý, rozpíchaný, podřezaný,“ popisoval na sociálních sítích ztěžka a s přestávkami bezprostředně po úspěšném zákroku. „Ale opravený! Jako nový,“ pousmál se Vémola i přes zjevný otok obličeje.
„Ono se to brzy zahojí, jizvy zarostou,“ dodal a přejel si rukou po čerstvých ranách. Tou skutečně bolestivou ránou je pro něj totiž nyní spíše rozchod s manželkou Lelou. Jeho poslední věta tak dostává mnohem hlubší význam, než by se mohlo na první poslech zdát.