Oktagon pod Ještědem: Švédská invaze

Autor: vav
Čtveřice seveřanů.

Po čtyřech stovkách let opět zasáhly české země výpady švédských nájezdníků. Dnes v Liberci se pobije v kleci jako o život hned kvartet vikingských potomků!

Jde o Samuela Barka (33), Zebastiana Kadestama (35), Liama Pittse (22) a také ženu Josefine Knutssonovou (30). „Podmaním si tě a totálně zničím,“ vyhlásil zkušený Bark válku českému bijci Roušalovi.

 

OKTAGON 87

Přijměte signál z vysílače na Ještědu. Oktagon se po 3 letech vrací do Liberce! Už tuto sobotu (18:00, oktagon.tv) se v hokejové Home Credit Areně představí naprostá špička domácí MMA scény. Vrcholem večera bude ženský boj o titul v muší váze

 

