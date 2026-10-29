Bratr Michaela Schumachera Ralf: Děsivý incident na letišti
Z obyčejné cesty domů se stalo pořádné drama! Bývalý jezdec F1 a bratr sedminásobného mistra světa Ralf Schumacher popsal letištní incident, který mohl dopadnout obrovskou tragédií.
Problémy nastaly ještě dřív, než se letadlo vůbec stihlo odlepit od země. Někdejší pilot formule 1 ve středu cestoval domů do rakouského Salcburku, když jeho let poznamenala nebezpečná nehoda. Na letištní dráze ve Frankfurtu nad Mohanem při vysoké rychlosti praskla stroji pneumatika a posádka musela okamžitě přerušit start. Následovalo brutální nouzové brzdění.
„Už jsme byli na vzletové dráze, jeli jsme plnou rychlostí, a pak praskla jedna ze dvou pneumatik na předním podvozku. Pak samozřejmě došlo k nouzovému brzdění tady na frankfurtském letišti,“ podělil se Ralf o svůj zážitek se sledujícími na Instagramu.
K letadlu společnosti Lufthansa okamžitě vyrazily záchranné složky. Stroj na vzletové dráze setrval zhruba půl hodiny. „Samozřejmě přijela policie, hasiči a všechno možné. Brzdění samotné bylo velmi prudké,“ pravil Schumacher s tím, že nejprve musely být brzdy letadla ochlazeny a teprve poté byl stroj z dráhy odtažen.
Následné čekání bral s humorem sobě vlastním. „No, domů se ještě dostanu, samozřejmě o dvě, tři hodiny později. S večeří to už nevyjde, ale to nevadí,“ smál se. Z reakce letecké společnosti byl navzdory komplikacím nadšený: „Moc děkuji společnosti Lufthansa. Bylo skvělé, jak to s námi vyřídili a jak nám změnili rezervaci. Takže všechno perfektní, děkuji.“