Roušal ve válce se Švédem: Jsi zm*d
„Vím, že se mě bojíš, až z toho máš úzkosti!“ započal psychologickou válku švédský bijec Samuel Bark (33).
Jeho soupeř Radek Roušal (31) se však nenechá zastrašit. „Já jsem tady jednička! Ty jsi jen malej zm*d!“ vrátil mu ostrá slova před sobotním duelem český zápasník, který chodí s modelkou Nelou Slovákovou.
OKTAGON 87
Přijměte signál z vysílače na Ještědu. Oktagon se po 3 letech vrací do Liberce! Už tuto sobotu (18:00, oktagon.tv) se v hokejové Home Credit Areně představí naprostá špička domácí MMA scény. Vrcholem večera bude ženský boj o titul v muší váze.
