Fotbalista Tahirys málem uhořel v Crans-Montaně a teď... Splnil si sen!
Začátek letošního roku pro něj byl jako z noční můry. Spolu se svou partnerkou strávil silvestrovský večer ve švýcarském baru Constellation, kde nad ránem došlo k požáru, při kterém bylo přes 40 mrtvých a přes 100 zraněných. Mezi nimi byl i francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos...
Po vypuknutí požáru se Tahirysovi povedlo v pořádku dostat ven. Jenže pak si uvědomil zásadní věc. V útrobách baru zůstala jeho přítelkyně. Neváhal ani chvíli a okamžitě se vydal zpátky do podniku, na což bohužel drsně doplatil. On i jeho přítelkyně skončili s popáleninami, přičemž Tahirys utrpěl popáleniny na 30 procentech těla.
V mladém Francouzovi se ale nezapřela duše bojovníka a s přispěním perfektní péče ze strany lékařů se jeho zdravotní stav postupně zlepšoval. Navzdory hororovému zážitku a zranění z lednové tragédie navíc v dubnu přišla fantastická zpráva. Tahirys se totiž dočkal první profesionální smlouvy!
„Fensch Voyages oznamuje podepsání první profesionální smlouvy s Tahirysem Dos Santosem,“ oznámil klub na sociálních sítích s tím, že mladík je jeho součástí už od svých osmi let. Na fotografiích ze slavnostního uzavření smlouvy je zřejmé, že Tahirys byl popálen z velké části právě na rukou. A ve chvílích, kdy v lednu bojoval v nemocnici, si nejspíš ani ve snu nepředstavoval, že by mu život už za pár měsíců mohl přinést tento kariérní posun, o kterém sní každý malý fotbalista už od dětství.