Biatlonová šampionka Eckhoffová přiznala: Svého snoubence vykopla z bytu!
Dvojnásobná olympijská šampionka v biatlonu Tiril Eckhoffová (35) si po konci kariéry v roce 2023 prošla osobním peklem. Zatímco snila o poklidném romantickém životě po letech dřiny, realita nemohla být odlišnější. Její dlouholetý snoubenec si pro ni totiž připravil úplně jiný scénář.
Na trati patřila usměvavá Norka mezi absolutní špičku, o čemž by mohla dlouze vyprávět i Gabriela Soukalová. V norském Holmenkollenu si Eckhoffová v roce 2017 běžela před domácím publikem pro jednoznačný triumf. Česká hvězda tehdy ukázala ocelové nervy a se ztrátou 22,6 sekundy dojela druhá, což jí stačilo na zisk malého křišťálového glóbu z hromadného startu. Na mistrovství světa 2016 v Oslu se ze sprinterského zlata radovala Eckhoffová, Soukalová jí ale porážku o rok později vrátila, když se v Hochfilzenu stala mistryní světa ona.
Kvůli zdravotním trablům odložila Tiril malorážku i lyže už před třemi lety a těšila se na nové životní výzvy. Po jejím boku tehdy věrně stál dlouholetý partner, běžec na lyžích Anund Lid Byggland. Čtrnáct let společného soužití a zasnoubení působily jako jasná předehra ke svatbě. Všechno vypadalo dokonale, ale na veselku nikdy nedošlo.
Ve chvíli, kdy se bývalé biatlonistce blížily bakalářské zkoušky, vyrukoval Byggland doma se šokujícím prohlášením. „Přišlo to svým způsobem hodně tvrdě. Měli jsme se spolu dobře, i když to někdy nebylo úplně nejlepší. On ale najednou přišel a řekl: »Hele, Tiril, možná je čas to ukončit«“ vyprávěla devítinásobná mistryně světa v podcastu.
Otevřeně přiznala, že tehdy proplakala dny i noci. „Bylo to bolestivé. Byla jsem ta, kterou někdo opustil. Nebyla jsem naštvaná. Ale říkala jsem si: »Ty to myslíš vážně, že se teď máme rozejít? Já jsem na konci bakalářky a mám spoustu věcí, a ty se rozhodneš odejít?« A tak jsem plakala a byla opravdu smutná. Ale zpětně jsem za to moc ráda, protože bych v tom vztahu mohla zůstat hodně dlouho, aniž bych si uvědomila, že to nebylo dobré,“ shrnula své tehdejší pocity.
A jak s bývalým snoubencem po dlouhých čtrnácti letech naložila? Zvolila to nejráznější možné řešení. „Byla jsem extrémně racionální. Tak jsem ho vykopla z bytu. Ten totiž patří mně. Raz dva, ven s ním. Dokonce jsem si pak pozvala paní, která celý byt vyčistila. A pak jsem taky trochu zhubla a prošla pozitivní proměnou,“ popsala drsný vyhazov i svůj následný restart.
Dnes už je ale všechno jinak. V únoru se sympatická Norka pochlubila novým mužem, který by mohl být konečně tím pevným pilířem v jejím životě. Stal se jím manažer firmy Salomon Joakim Dokka Nordstad.