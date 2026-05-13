Douděrův agent Müller v ostré diskuzi s fanoušky: Pořád nechápu, co vlastně udělal
Rozhovor zdvořile odmítl. „Nezlobte se, ale počkáme, jak vše dopadne.“ Fotbalový agent Jiří Müller (45) zastupuje i obránce Davida Douděru (27) vyhozeného po derby ze Slavie.
Nestranní fanoušci ho nemají rádi. Douděra jim není sympatický svými gesty, provokacemi a simulováním. Teatrální kreace ukázal i v derby, v jehož závěru navíc sprostě vynadal rozhodčím. Vyloučení a druhý den vyhazov z klubu. Zasloužený? „Davida respektuju jako skvělého kluka i výborného hráče. Ano, zastávám se ho. Možná vám všem ostatním začal chybět respekt k lidem,“ psal agent Müller ve vypjaté diskuzi s uživateli sítě X.
Čelil urážkám, posměchu, nicméně snažil se být věcný. „Poprvé v životě dostal červenou kartu! Podrazák? On snad podrazil Slavii nebo spoluhráče? A že dělá prasárny? Copak někomu ublížil? Někoho zranil? Jen dělá maximum pro výhru!“ rozohnil se agent.
Omlouvá hráčovo simulování, které podle něj k profesionálnímu fotbalu patří. „Víte o tom, že kdyby to neudělal, tak v tu chvíli hrála Slavia o devíti?“ reagoval Müller na zdrcující kritiku Douděrovy herecké etudy, kdy po souboji v zámezí předstíral křeče a následně skočil válet se do hřiště, aby Sparta nemohla pokračovat ve hře. „Pořád nechápu, co vlastně udělal,“ napsal Müller fandům několikrát. Teď ho čeká práce sehnat své zlobivé ovečce nové angažmá. Nebo snad vyjedná v Edenu milost?