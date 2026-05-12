Slavia řeší Chorého, může přijít až o měsíční plat. Jaký bude další postup?
Tomáš Chorý a David Douděra jsou po událostech v předčasně ukončeném derby vyřazeni z mužstva s tím, že od Slavie dostali svolení hledat si nové angažmá navzdory platným kontraktům. „Ani jeden už za Slavii nenastoupí,“ zaburácel Jaroslav Tvrdík. Hráči se v úterý v rámci plnění hráčské smlouvy měli dostavit na trénink mužstva. Co bude dál? ONLINE k dění po derby ZDE >>>
Jisté je jedno. Ve čtvrtek si oba vyloučení ze zápasu se Spartou vyslechnou verdikt disciplinární komise LFA. Chorý dostal červenou kartu za úder loktem do hlavy Asgera Sörensena, stopera Sparty. Douděra zase za urážky směrem k rozhodčím, když nesouhlasil s devítiminutovou dobou nastavení. „Dejte třetí poločas, vy zmrdi,“ křičel.
Po událostech v Hradci Králové (1:2) a červené kartě pro Jana Bořila bylo ve Slavii veliké dusno. Nejen z porážky, ale především z opakovaných disciplinárních prohřešků. Klub v čele s Tvrdíkem nastavil zónu nulové tolerance pro další utkání. Právě Chorý s Douděrou ji měli porušit. Proto jsou z příkazu klubového bosse mimo tým. O celé situaci byli informované manažerské agentury obou hráčů.
V případě Chorého měli jeho zástupci obdržet informaci, že hráč je od neděle součástí disciplinárního řízení dle interního disciplinárního řádu v prvním stupni, přičemž celá věc spadá do kompetence sportovního ředitele Přemysla Kováře.
Hráčská agentura Nehoda Sport měla zprávu o zahájení řízení podle informací deníku Sport a webu iSport obdržet v pondělí ve 14 hodin a vyjádřit se k ní do půlnoci téhož dne. Což učinila. Základem vyjádření bylo zpochybnění úmyslného jednání slávistického útočníka. Pokud klub vyhodnotí jednání hráče jako přestupek proti klubovému disciplinárnímu řádu, může Chorému udělit pokutu až ve výši jednoho měsíčního základního platu.
Chorý, ale i další „odvrženec“ Douděra, plní základní body hráčské smlouvy ve vztahu ke klubu. Aktuálně nejlepší střelec ligy se sedmnácti góly se v úterních dopoledních hodinách podrobil vyšetření nohy, kterou si poranil při souboji se Sörensenem. V 15 hodin se pak dostavil na trénink A mužstva před středečním ligovým utkáním s Jabloncem. S týmem ale na hřišti nebyl, měl individuální jednotku.
V nejbližších dnech, zřejmě již ve čtvrtek, by mělo dojít na setkání obou stran, kde se bude řešit další postup. Svárem může být způsob ukončení hráčské smlouvy. Jednostrannou výpověď ze strany klubu, pokud k ní je vůbec jakýkoliv důvod, by jistě rozporovali právní zástupci hráčů. Domluvit se na ukončení smlouvy dohodou ale může být složité. Půjde totiž o peníze. O velkou spoustu peněz.
Chorému končí kontrakt v létě příštího roku, je navíc jedním z nejlépe odměňovaných hráčů v kádru. Douděra má platný úpis ještě o rok déle, do léta 2028.
Co s případem nepřímo souvisí, že Policie České republiky pracuje na vyšetření sobotních událostí velmi rychle. Podle redakčních zdrojů trojice napadených fotbalistů Sparty – Jakub Surovčík, Jakub Martinec a Matyáš Vojta – byla vyzvána k podání vysvětlení na policejní služebně. K tomu došlo v případě Surovčíka už v neděli, zbylí hráči se dostavili v pondělí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|32
|22
|8
|2
|65:27
|74
|2
Sparta
|32
|21
|6
|5
|65:33
|69
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46